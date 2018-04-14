德媒：至少2個大馬士革科研機構及數個軍事基地遭導彈襲擊北京新浪網 (2018-04-14 10:58)
原標題：德媒：至少2個大馬士革科研機構及數個軍事基地遭導彈襲擊
【環球網報導？記者 朱夢穎】據德國《明鏡》周刊14日消息，在美國總統特朗普下令對敘利亞實施精準打擊后，敘利亞發生了至少6次爆炸。此外，《明鏡》周刊援引敘利亞國家電視台消息稱，敘利亞軍隊攔截了至少13枚導彈。
報導稱，據敘利亞觀察人士表示，至少有2個位於大馬士革的科研機構，及數個軍事基地遭到導彈襲擊。敘利亞國家電視台報導稱，敘利亞軍方攔截了13枚導彈。
美國國防部長馬蒂斯曾表示，沒有繼續對敘利亞發動襲擊的計劃。
報導還稱，英國與法國也共同參與此次打擊敘利亞行動。法國總統馬克龍及英國首相特雷莎·梅表示，此次行動目標是敘利亞政權用於生產化學武器的設施。
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