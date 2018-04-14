敘利亞部分軍機在俄方協助下被轉移到赫梅米姆基地北京新浪網 (2018-04-14 10:58)
原標題：敘利亞部分軍機在俄方協助下被轉移到赫梅米姆基地
【環球網報導？記者？郭鵬飛】俄新社4月14日援引福克斯消息，敘利亞部分軍機在俄羅斯方面的協助下被轉移到赫梅米姆基地。
俄羅斯《消息報》4月14日報導稱，美國及其盟友對敘利亞發動軍事打擊后，俄羅斯駐敘利亞大使館發聲：目前俄羅斯人員是否有傷亡還不明確。
此前，美國參謀聯席會議主席約瑟夫鄧福德說，在對敘利亞採取行動之前，美國已提前告知俄羅斯，以防止衝突升級。
他還表示，這次襲擊是針對敘利亞境內多個目標，其中包括「生產化學武器的三個地點」。
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