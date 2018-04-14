原標題：武漢：盤活長期空閑農房資源打造共享農莊樣板房



新華社武漢４月１４日電（記者廖君）近日，武漢市政府常務會原則通過《關於創新推進共享農莊建設提升「三鄉工程」建設水平的指導意見》，計劃利用農村閑置宅基地與農民共同新建租賃住房，至２０２０年在１００個行政村推進共享農莊建設，打造共享農莊「武漢樣板」。

共享農莊，是指把農村閑置住房進行個性化改造，形成一房一院一地，根據需求改造為市民田園生活、度假養生等多種模式，住在城區的市民也可以租賃農房當「農戶」。

據統計，武漢現有農村房屋約７３萬套，長期空閑農房約１１．６萬套。其中，在４８個美麗鄉村、賞花游特色村和宜居村等基礎設施完善、生產生活生態環境較好的村，共有農房１０８１５戶，空閑農房１４３２戶，閑置農房、宅基地資源充足，規模化發展共享農莊潛力巨大。

按照《意見》規劃，武漢市將按照規劃先行、農民自願等原則，通過整合支持政策、強化用地保障、優化運營環境、創新金融支持等手段，引導農村集體組織和農民以出租、合作、入股等形式盤活空閑農房和宅基地，採取村集體經濟組織與社會資本成立平台公司的方式，進行整村綜合開發或對現有農房進行改造升級，發展旅遊民宿、農村電商等第三產業，打造美麗小鎮、美麗村莊、美麗庭院。