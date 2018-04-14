武漢：盤活長期空閑農房資源打造共享農莊樣板房北京新浪網 (2018-04-14 10:58)
原標題：武漢：盤活長期空閑農房資源打造共享農莊樣板房
新華社武漢４月１４日電（記者廖君）近日，武漢市政府常務會原則通過《關於創新推進共享農莊建設提升「三鄉工程」建設水平的指導意見》，計劃利用農村閑置宅基地與農民共同新建租賃住房，至２０２０年在１００個行政村推進共享農莊建設，打造共享農莊「武漢樣板」。
共享農莊，是指把農村閑置住房進行個性化改造，形成一房一院一地，根據需求改造為市民田園生活、度假養生等多種模式，住在城區的市民也可以租賃農房當「農戶」。
據統計，武漢現有農村房屋約７３萬套，長期空閑農房約１１．６萬套。其中，在４８個美麗鄉村、賞花游特色村和宜居村等基礎設施完善、生產生活生態環境較好的村，共有農房１０８１５戶，空閑農房１４３２戶，閑置農房、宅基地資源充足，規模化發展共享農莊潛力巨大。
按照《意見》規劃，武漢市將按照規劃先行、農民自願等原則，通過整合支持政策、強化用地保障、優化運營環境、創新金融支持等手段，引導農村集體組織和農民以出租、合作、入股等形式盤活空閑農房和宅基地，採取村集體經濟組織與社會資本成立平台公司的方式，進行整村綜合開發或對現有農房進行改造升級，發展旅遊民宿、農村電商等第三產業，打造美麗小鎮、美麗村莊、美麗庭院。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vtech 汽車．Vtech 動物世界音樂翻翻書．VTECH 學步車．Vtech 我的寵物鬧鐘．Vtech 學習電話．VTECH 炫彩．Vtech 趣味．Vtech 專用包．Vtech 手機．Vtech．Vtech 麥克風．Vtech 嘟嘟車 軌道．Vtech 玩具．Vtech 方向盤．嘟嘟車 vtech．Vtech 鋼琴．Vtech 滾滾球．Vtech 夢幻田園音樂會．Vtech Dora 學習機．Vtech 遊樂器．Vtech 筆電．Vtech 兒童益智小電腦．Vtech 手搖鈴．vtech 床圍．Vtech 3合1多功能智慧學習車．Vtech 鬧鐘．vtech-2．Vtech 聲光 遊戲組．Vtech 聲光探索直昇機．Vtech 海綿
攜程親子園8名員工被公訴 可處三年以下有期徒刑【北京新浪網】
美前總統老布希妻子健康惡化 決定不再接受治療【北京新浪網】
百年「長衫」 流風餘韻【北京新浪網】
中國「擴大進口」有大動作！哪些進口商品要便宜了？【北京新浪網】
高血壓患者莫隨意進補【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》