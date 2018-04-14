記者吳順永／台南報導

台南市天主教生命關懷協會，由法籍畢神父帶領修女、志工計十餘人，來到高雄榮總台南分院探視關懷醫病，並贈送象徵新生命、重生的復活彩蛋給醫護、病人與家屬，個個樂開懷。

畢神父表示，世上有很多健康不佳、受傷或患病的人，他們不能和常人一樣，正常的工作和活動，他們也要忍受不同程度的痛苦。他說，該協會是一群熱愛生命的教友共同組成，而宗教只是彼此的信仰，大家的共同點都是愛與關懷生命，協會成員每年每月都會親臨有苦痛的地方探視、陪伴關懷，並一起幫每個生命祈禱，讓他們盡早遠離苦痛、過正常的生活。

高榮台南分院副院長潘慧本強調，生命關懷要從日常生活細小事物中養成，包括認知生命現象、生命問題、乃至生命出路而產生要去參與、認知、感受、幫助、或改善的驅策動力。

王志龍院長表示，愛最簡單的定義是將心比心，守護病人健康，是醫護人員使命與職責。

王院長期勉全體同仁以天主教生命關懷協會成員的愛為榜樣，力行「視」病如親、再「侍」病如親，就能「事」病如親，全心呵護病人的健康。