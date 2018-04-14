義大利新政府組閣第二輪磋商再次無果而終北京新浪網 (2018-04-14 10:58)
原標題：義大利新政府組閣第二輪磋商再次無果而終
新華社羅馬４月１３日電（記者 李潔）義大利總統馬塔雷拉１３日表示，各黨派就新政府組閣第二輪磋商依然未能達成共識，他將儘快找出破解困局的方案。
義大利各黨派第二輪組閣磋商１２日和１３日在總統府舉行。馬塔雷拉在１３日磋商結束后舉行的媒體見面會上說，鑒於當前面臨的國際貿易衝突，以及不斷升級的敘利亞局勢，義大利並沒有太多時間就組閣進行長期談判，國家「迫切」需要組建一個能「充分發揮其權力」的政府。
馬塔雷拉說，他將儘快找出破解組閣困局的方案，但他沒有透露方案的具體內容。
３月４日，義大利舉行議會選舉。義大利力量黨和聯盟黨所在的中右翼聯盟以超過３７％的得票率贏得選舉，五星運動獲得約３２％的支持率，現執政黨民主黨主導的中左翼聯盟支持率約２３％。由於沒有任何一個政黨或政黨聯盟獲得議會絕對多數席位，各方需協商聯合組閣事宜。首輪組閣磋商於４月４日和５日舉行，但無果而終。
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