小熊隊今（14）日出戰勇士隊，日籍投手達比修有主投4.2局，被打9支安打失4分，吞下轉隊後首場敗戰，勇士隊終場以4:0完封小熊。

前4局達比修有還算穩定，不過5局上，他被Ozzie Albies敲出二壘安打後，面對勇士強打者Freddie Freeman，他罕見發生投手犯規，雖然三振掉Freddie Freeman，但達比修有又發生暴投失分。

接下來達比修連續被敲安，Preston Tucker轟出3分砲，也讓達比修有瞬間被打爆。

總共他用105球，防禦率上升至6.00，全場小熊打線僅4支安打，苦吞2連敗。