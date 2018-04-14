（中央社記者鄭崇生華盛頓2018年4月13日專電）美國總統川普今晚宣布，下令美軍對敘利亞展開「精準打擊」。事實上，這次攻擊已有延遲，主要因國防部長馬提斯憂心中東緊張局勢恐急遽升高，但川普心意已決，無人能擋。



川普在全國電視演說中還強調，美國與英、法的聯合軍事行動外，還將透過經濟及外交手段施壓，直到敘利亞阿薩德政權停止對人民使用化學武器。



在傳出敘利亞平民遭化學武器攻擊後，震怒的川普9日指出，美國會在48小時內做出重大決定，然而，五角大廈與白宮與的角力，是直到今晚川普才宣布動武的原因。



華爾街日報報導，馬提斯（James Mattis）這兩天已取消美軍兩次的軍事行動機會，其中一次的原定計畫是12日晚間對敘利亞展開軍事行動，馬提斯擔憂的是，如果只是一場軍事打擊秀，會讓區域緊張局勢急遽升高。



然而，五角大廈對軍事打擊敘利亞的看法，卻非白宮內的主流意見，報導說，川普不滿意馬提斯提出的有限選項，而支持川普動武的，以本週剛就任國安顧問的波頓（John Bolton）為首，報導說，鷹派的波頓甚至希望這次對敘利亞能有「毀滅性攻擊」，癱瘓阿薩德政府及敘國基礎設施，而不是像去年一般的短期空襲行動。



除波頓，包括代理國務卿蘇利文（ John Sullivan）及美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley） 都支持對敘國展開軍事打擊行動。



敘利亞局勢複雜，有各方勢力交錯角力，而川普在今晚的演說中也明白指出，希望區域國家能負起更多責任。



川普說，美軍不會永遠留在敘利亞，美國人民的鮮血與財富無法為中東帶來永久和平，「這是個問題叢生的地方」，美國可以試讓它變得更好，然而，這是個問題複雜的區域，美國會是夥伴及盟友，但中東地區的命運，應掌握在當地人民自己手中。



包括國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）及海利今天仍將矛頭對準俄羅斯及阿薩德政權，兩人都指出，美國、英國及法國不同來源的情資都顯示，敘國反對派的根據地遭化武攻擊，而只有俄羅斯才擁有這樣的化武能力，事發後、俄國還幫著阿薩德政權掩飾。



不過，俄羅斯宣稱，這次化武攻擊行動是英國指使當地白頭盔救援隊（White Hemmets）製造的一場鬧劇。



本週稍早，俄羅斯在聯合國安理會投反對票，阻止安理會對這次化武攻擊平民事件展開調查。（編輯：陳俊碩）