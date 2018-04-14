授權英軍對敘發動攻擊 梅伊：別無選擇中央社 (2018-04-14 10:34)
（中央社倫敦2018年4月14日綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，她「沒有可行選擇」，已經授權英軍對敘利亞發動「精準攻擊」，抑制當局的化武能力。
法新社報導，梅伊在聲明中說：「今晚（13日晚間）我已授權英國軍方發動聯合精準打擊，以抑制敘利亞政權的化武能力，並嚇阻他們動用化武。」
路透社報導，梅伊說：「這無關介入內戰，也無關顛覆政權。」「而是有限度的精準攻擊，不會進一步使區域情勢緊張升溫，也是為盡其所能避免人民傷亡。」
英國是與美國及法國一同發動空襲。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）
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