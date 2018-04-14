潘政琮勇抓7鳥 賽事官方推特大讚中央社 (2018-04-14 10:34)
（中央社記者李晉緯台北14日綜合報導）台灣高球好手潘政琮今天在傳承盃邀請賽次輪打出7鳥、1柏忌，低於標準桿6桿的65桿，並以兩輪合計低於標準桿7桿的135桿並列第8，他第17洞的好表現獲賽事官方推文讚賞。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元的傳承盃邀請賽（RBC Heritage），當地時間12日起在美國的南卡羅來納進行4回合共72洞的賽事。
潘政琮首輪打出低於標準桿1桿的70桿，次輪他抓下7隻小鳥，吞下1個柏忌，交出低於標準桿6桿的65桿，兩輪合計低於標準桿7桿的135桿成績並列第8名，也順利晉級。
潘政琮今天直到最後的第18洞才吞下1個柏忌，一路抓鳥的好表現受到關注，他在標準桿3桿的第17洞，開球直接上到果嶺，接著靠推桿順利將小白球送進洞，這球讓PGA tour的官方推特也推文大讚潘政琮「抓下今天第7隻小鳥啦」。
美國選手狄倉波（Bryson DeChambeau）首輪打出低於標準桿3桿的68桿，次輪他打下7隻小鳥、獵下1隻老鷹，吞下2個柏忌，打出低於標準桿7桿的64桿，兩輪合計低於標準桿10桿的132桿成績位居領先。（編輯：陳怡璇劉政權）1070414
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