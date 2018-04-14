改善肌肉緊繃 常做3招筋膜伸展操優活健康資訊網 (2018-04-14 10:30)
（優活健康網記者林奐妤／編輯整理）筋膜舒展操可以緩和緊繃僵硬或疼痛等各種症狀。做了舒展操，糾結的筋膜會恢復原位，改善血流不順的情況。而且，筋膜恢復原本的狀態後，日常生活的活動也會變輕鬆，進而改善身體的歪斜、提升活動力。
扭挫傷或跌撞傷等急性症狀 仍須接受診斷
出現輕微的疼痛或不舒服，就算只是稍感身體不適，請養成做筋膜舒展操的習慣。不過，筋膜舒展操並非萬能，無法治療關節變形或椎間盤突出等身體構造的變化、扭挫傷或跌撞傷等急性症狀。請接受診斷，遵從專家的指示，進行適當的治療。
筋膜舒展操的好處緩和痠痛僵硬的症狀 舒緩各部位的疼痛 改善血液循環 調整姿勢 提升活動力 排除老廢物質 消除水腫 促進內臟功能 提高柔軟度
筋膜舒展操無法解決的情況變形關節的治療 （有時能緩和症狀） 椎間盤突出的治療 （有時能緩和症狀） 骨折的治療 （可當作治癒後的復健） 跌撞傷的治療 （可當作治癒後的復健）
有傷口或扭挫傷、跌撞傷、骨折 勿進行舒展操
一般按摩的動作是揉推、按壓、敲打。但是，那些動作無法充分舒展筋膜。要讓筋膜恢復至正常狀態，必須緩慢移動。把手貼在皮膚上輕輕滑推。如此一來，不但能消除筋膜沾黏，也可緩和疼痛等症狀。有傷口或扭挫傷、跌撞傷、骨折等症狀未癒的部位，請勿進行舒展操。發燒或飲酒後也請避免做舒展操。
筋膜舒展操的做法
以雙手舒展筋膜
把手放在需要舒展的部位，從各種方向滑推皮膚。滑推皮膚時，不要出力，輕推即可。只是把手放在皮膚上，移動手臂滑推皮膚。盡可能把手直接放在皮膚上。藉由滑推皮膚的動作，連帶舒展皮下的筋膜。筋膜被舒展後，可以逐漸感受到舒坦的刺激感。舒展不是摩擦，而是稍微拉推、鬆開皮膚的感覺
彎身舒展筋膜
滑推皮膚的同時，慢慢地曲伸身體，舒展筋膜。不要猛然彎曲身體。筋膜被舒展後，除了會感受到舒坦的刺激感，也能緩和身體的緊繃僵硬或疼痛等症狀，使身體變輕鬆。
肌肉出力，進行簡單的運動，舒展筋膜
邊出力邊活動身體，舒展沾黏的筋膜。舒展筋膜時會逐漸感受到舒坦的刺激感。
筋膜與疼痛的關係
筋膜就像是包覆全身的連身衣，與身體的各部位相互連繫。當某一處筋膜發生沾黏或糾結，異常狀態就會擴大，造成身體各部位的不適。舉例來說，引發頭痛的點有時不在頭部，而是在頸部周圍。也就是說，引發疼痛的真正原因，其實距離疼痛的部位很遠。痛因的部位稱為激痛點，引發的疼痛稱為轉移痛。若想消除痠痛或疼痛，必須充分舒展痛因的部位。
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