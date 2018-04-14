新浪財經訊 由中國企業家雜誌社、木蘭匯公益基金會聯合主辦的「2018中國商界木蘭年會」於4月14日在北京舉行，主題為：未來之舞。全國婦聯原黨組副書記，副主席、書記處書記，中國婦女發展基金會理事長孟曉駟出席並演講。