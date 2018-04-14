新浪財經訊 由中國企業家雜誌社、木蘭匯公益基金會聯合主辦的「2018中國商界木蘭年會」於4月14日在北京舉行，主題為：未來之舞。北京東方園林投資控股有限公司董事長、木蘭匯公益基金會主席何巧女出席並演講。