北京東方園林投資控股有限公司董事長何巧女北京新浪網 (2018-04-14 10:50)
新浪財經訊 由中國企業家雜誌社、木蘭匯公益基金會聯合主辦的「2018中國商界木蘭年會」於4月14日在北京舉行，主題為：未來之舞。北京東方園林投資控股有限公司董事長、木蘭匯公益基金會主席何巧女出席並演講。
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