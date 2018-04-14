沈森任青海省公安廳黨委副書記、副廳長(圖|簡歷)北京新浪網 (2018-04-14 10:52)
經濟日報-中國經濟網北京4月14日綜合報導 青海省公安廳「領導之窗」欄目近日進行更新，據最新名單顯示，沈森已任青海省公安廳黨委副書記、副廳長（正廳級）。
據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，沈森，1963年7月出生，曾任青海省司法廳副廳長、省監獄管理局局長。
沈森簡歷
沈森，男，漢族，1963年7月出生，籍貫青海西寧，1980年11月參加工作，1984年4月加入中國共產黨，大學學歷。
曾任西寧市公安局副局長、黨委副書記(正縣級)，青海省司法廳紀委書記，青海省司法廳副廳長，省監獄管理局局長、分黨組書記等職務。
現任青海省公安廳黨委副書記、副廳長（正廳級）。
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