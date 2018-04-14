杜特爾特中國之行將為菲律賓人創造一萬個工作機會北京新浪網 (2018-04-14 08:47)
中新網馬尼拉4月14日電 （記者 關向東）菲律賓總統杜特爾特13日乘機返抵達沃，他在機場發表講話表示：此次中國之行菲中雙方簽署了9項約98億美元的商業投資協議，將為菲律賓人創造一萬個工作機會。
杜特爾特本周早些時候前往海南出席博鰲亞洲論壇年會，杜特爾特表示，此次訪問中國，促成了菲律賓政府和中國政府之間簽署六項新的雙邊協議，包括：菲中兩國政府之間的經濟技術合作協定；菲律賓-中國農業技術中心技術合作項目第三階段的合作協議；就擬議的達沃市高速公路項目進行前期可行性研究的協議；向菲總統通信業務辦公室（PCOO）贈送廣播設備的協議；關於在中國聘用菲律賓英語教師的諒解備忘錄；並對赤口河（Chico）泵業灌溉工程的優先購買權貸款協議進行了探討。
杜特爾特強調，本次簽署的中國僱用菲律賓英語教師的諒解備忘錄，將使得中國今年開始雇傭兩千名菲律賓英語教師。
杜特爾特表示，中國政府還將向菲律賓提供5億元人民幣的無償援助。
杜特爾特透露，訪問期間雙方領導人見證業界簽署了9項商務協議，投資價值估計為98億美元。包括：上海港灣基礎建設有限公司在菲進行土地開發方面的勘探；九豐集團（Jovo）考察建造和運營液化天然氣接收終端的機會；中發集團開發大型旅遊項目；好成集團投資基礎設施建設項目和火電建設項目。中國綠色農業集團打算與菲律賓Calata公司合作，探索農業和旅遊合作機會；東雲商務旅遊有限公司希望在菲投資旅遊業；中國重型機械有限公司將負責中國-菲律賓國際技術工業園區的開發；上海高光生物技術有限公司和浙江東陽集團有限公司擬在菲成立製藥有限公司等。（完）
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