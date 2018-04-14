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目前平台有2位專業律師可代理索賠該公司，平台公司主頁：違規公司-飛樂音響

飛樂音響會計差錯導致營收減少17.4億元 滬杭律師聯合徵集投資者索賠預登記

新浪財經訊 4月13日，上海飛樂音響股份有限公司（簡稱：飛樂音響，代碼：600651 ）發佈《2017 年年度業績預減及股票復牌的提示性公告》。當日飛樂音響股票股價跌停，收盤價7.89元/股。

公告披露：

1、2017 年公司歸屬於上市公司股東的凈利潤預計為 5，000 萬元到 5，600 萬元， 預計同比減少 2.95 億元到 3.01 億元，同比減少 80%以上。

2、公司本次業績預減的主要原因為（1）受 PPP 政策收緊及照明行業產品 升級影響，公司全資子公司北京申安投資集團有限公司（以下簡稱「申安集團」） 及公司全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡稱「上海亞明」）本年營業收 入較上年同期有較大幅度下降；（2）根據公司減值準備的政策，公司應收款項減 值準備和存貨跌價準備計提增加；

3、經公司自查，發現 2017 年半年報和三季報存在收入確認方面的會計差錯， 初步預計該等差錯將導致 2017 年 1-9 月份營業收入減少 17.4 億元，導致 2017 年 1-6 月份營業收入減少 7.5 億元。公司將對 2017 年半年報、2017 年三季報的內容 進行更正，並提交董事會審議，具體差錯更正內容將於 2017 年年報公佈時同時 發佈。

本次 2017 年半年報、2017 年三季報更正事項不涉及公司以前年度的追溯調 整。

4、公司股票於 2018 年 4 月 13 日起複牌。

根據《證券法》和相關司法解釋，上市公司因虛假陳述導致投資者權益受損，應承擔民事賠償責任。

上海漢聯律師事務所宋一欣律師表示，飛樂音響會計差錯金額巨大，足以影響投資者決策，其行為涉嫌證券虛假陳述，可能引發證監會立案稽查。一旦證監會認定其信批違規並作出行政處罰，我們將代理投資者起訴飛樂音響索賠。

浙江裕豐律師事務所厲健律師表示，根據司法解釋，暫定索賠條件：在2017年8月26日至2018年4月12日（含當日）期間買入飛樂音響股票，並在2018年4月13日後繼續持有或賣出該股票的受損投資者可以索賠。最終索賠條件以法院認定為準。律師費風險代理，在股民獲賠后再支付。

（律師提示：本徵集僅限於訴訟委託，不涉及任何投資決策和股票買賣交易）

相關案件：

律師稱因重大會計差錯更正，引發證監會處罰、投資者索賠的案例屢見不鮮，典型案例是華銳風電（601558），2013年3月7日發佈《關於前期會計差錯更正的提示性公告》，2013年5月30日發佈《關於被證監會立案調查的公告》，2015年11月11日，被告關於收到證監會《行政處罰決定書》的公告。

證監會認定華銳風電通過製作虛假吊裝單提前確認收入的方式，虛增2011年度利潤27785.17萬元，占當期披露利潤總額的37.58%。

此後，陸續投資者以證券虛假陳述為由起訴華銳風電索賠，一審、二審勝訴獲賠。

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