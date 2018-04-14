新華社海口４月１４日電（記者 羅江）海南省人民政府與中國船舶重工集團近日簽署深海智能漁場裝備採購備忘錄及合作協議，雙方將合作在陵水黎族自治縣打造三台網衣面積相當於７個足球場、可抵禦１７級風浪的深遠海智能型「超級漁場」。

根據備忘錄，三台「超級漁場」由曾經交付挪威海上漁場的中船重工集團下屬單位——武昌船舶重工集團有限公司湖北海洋工程裝備研究院設計承建。每座養殖平台直徑１１０米、高７５米，養殖水體為２５萬立方米，相當於２００個標準游泳池，僅僅網衣面積就相當於７個足球場。每口網箱均可養殖６０００噸魚，相當於５００至６００個傳統的深水網箱標準箱總產量，是名副其實的「超級漁場」。

據了解，即將打造的深遠海漁業養殖平台項目位於海南南部海域，該海域颱風頻發，風速最高可達１７級。平台採用下沉座底抵禦超強颱風。上層建築採用圓筒形封閉結構，能夠抵禦１７級颱風的侵襲。

此外，養殖平台將在海洋自凈能力更強的深海遠洋工作，工作水深５５米。不必受限於近海密集的運輸、旅遊等船舶活動，將養殖活動推向深海。

中船重工集團有關負責人介紹，養殖平台採用遠程遙控技術，飼料投放、抗台下潛、魚群監控、死魚處理等功能均可由遠程遙控實現。