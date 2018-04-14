原標題：美國防部長：今晚打擊敘計劃已完成 無美國損失報告



中新網4月14日電 據美媒報導，當地時間13日晚，美國國防部召開記者會，對敘利亞進行軍事行動作出說明。

美國參聯會主席鄧福德宣布，第一個打擊目標是一個科研中心，第二個目標是霍姆斯以西一個化武儲存中心，第三個目標是靠近第二個目標的一個化武儲存和軍事指揮綜合體。

資料圖片：美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯。

美國國防部長詹姆斯 馬蒂斯表示，盟軍對敘利亞的打擊比去年美國的打擊力度還要大。馬蒂斯稱，這次襲擊是「一次機會」，希望「能阻止敘利亞再次使用化學武器」。

馬蒂斯指出，今晚的打擊計劃已經完成，暫時沒有更多計劃。

他表示，目前還沒有關於美國損失的報告，並表示未來的打擊將取決於敘利亞是否會使用化學武器。

美國東部時間13日晚9時許，美國總統特朗普在白宮發表講話，宣布對敘利亞涉化武地點實施精確打擊，英國法國共同參與這場軍事行動。