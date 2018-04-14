美海軍陸戰隊上將:美沒有就敘空襲問題提前通知俄北京新浪網 (2018-04-14 10:35)
[#美英法攻擊敘利亞# 最新情況匯總]日期:10時30分要點匯總：①美英法三國於13日晚對敘利亞發起空襲。空襲共打擊了3個據點，目標是敘利亞研製和生產化學武器的基礎設施；②美國表示，如果敘政府不停止使用化學武器，那麼美國對敘利亞的軍事回應將長久實施；③美國海軍陸戰隊上將約瑟夫-鄧福德說，美國沒有就敘利亞空襲問題提前通知俄羅斯。
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