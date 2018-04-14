敘利亞國家電視台：已對美英法的空襲進行了反擊北京新浪網 (2018-04-14 10:36)
原標題：敘利亞國家電視台：已對美英法的空襲進行了反擊
據半島電視台援引敘利亞國家電視台稱，敘利亞已經對美國、英國、法國的空襲進行了反擊。(人民日報客戶端 高石)
敘利亞國家電視台：美英法三國對敘"發動了侵略"
新華社記者14日凌晨在敘利亞首都大馬士革聽到空中傳來巨大爆炸聲，敘利亞國家電視台說美英法三國對敘利亞「發動了侵略」。(新華社)
(責編：劉潔妍、楊牧)
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