原標題：敘利亞國家電視台：已對美英法的空襲進行了反擊

據半島電視台援引敘利亞國家電視台稱，敘利亞已經對美國、英國、法國的空襲進行了反擊。(人民日報客戶端 高石)

敘利亞國家電視台：美英法三國對敘"發動了侵略"

新華社記者14日凌晨在敘利亞首都大馬士革聽到空中傳來巨大爆炸聲，敘利亞國家電視台說美英法三國對敘利亞「發動了侵略」。(新華社)

(責編：劉潔妍、楊牧)