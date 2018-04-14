外媒：敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈北京新浪網 (2018-04-14 10:36)
原標題：外媒：敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈
中新網4月14日電 綜合報導，當地時間13日晚，美國總統特朗普宣布，美、法、英國三國軍事力量對敘利亞實施打擊。特朗普表示，美國行動旨在遏制並防止在敘境內使用化學武器。
在特朗普宣布對敘利亞實施打擊后，大馬士革傳出爆炸聲。
據敘利亞阿拉伯敘利亞通訊社(SANA)報導，敘政府軍在大馬士革以南地區擊落13枚導彈。
另據美國福克斯新聞報導稱，特朗普宣布開始敘利亞行動后，戰機已從位於塞普勒斯的英國基地起飛。
(責編：劉潔妍、楊牧)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vtech 汽車．Vtech 動物世界音樂翻翻書．VTECH 學步車．Vtech 我的寵物鬧鐘．Vtech 學習電話．VTECH 炫彩．Vtech 趣味．Vtech 專用包．Vtech 手機．Vtech．Vtech 麥克風．Vtech 嘟嘟車 軌道．Vtech 玩具．Vtech 方向盤．嘟嘟車 vtech．Vtech 鋼琴．Vtech 滾滾球．Vtech 夢幻田園音樂會．Vtech Dora 學習機．Vtech 遊樂器．Vtech 筆電．Vtech 兒童益智小電腦．Vtech 手搖鈴．vtech 床圍．Vtech 3合1多功能智慧學習車．Vtech 鬧鐘．vtech-2．Vtech 聲光 遊戲組．Vtech 聲光探索直昇機．Vtech 海綿
- 【英國 Gtech 小綠】AirRam 長效無線吸力不衰弱吸塵器(第二
- 【TRENY】塑鋼手推車 - 5吋PPR橡膠輪 - 荷重500KG(6179)
- CORELLE 康寧 Sculptured 褶邊5件式餐盤組-E01
- AS 安士姆胡桃色5.3尺石面高餐櫃 160x43x211cm
- 【文創集】林肯 柚木紋4尺實木六斗櫃/收納櫃
- 《義大利LUMENFLON》FIESTA 單柄不沾中華炒鍋(32公分)
- 【La new】氣墊休閒鞋(女222020810)
- TESORO鐵修羅 Excalibur RGB V2神劍幻彩版機械式鍵盤-青軸
- 【Panasonic】MACRO-ELMARIT 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.
- 【Apple 福利品】iPhone 6s Plus 16GB 5.5吋智慧型手機(加
攜程親子園8名員工被公訴 可處三年以下有期徒刑【北京新浪網】
美前總統老布希妻子健康惡化 決定不再接受治療【北京新浪網】
百年「長衫」 流風餘韻【北京新浪網】
中國「擴大進口」有大動作！哪些進口商品要便宜了？【北京新浪網】
高血壓患者莫隨意進補【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》