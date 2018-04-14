原標題：現場圖|目擊者稱大馬士革一科研機構是空襲目標 該市發生大爆炸

【環球網快訊 記者 趙衍龍】今日俄羅斯4月14日援引目擊者的話稱，敘利亞大馬士革一個科學研究機構是此次美國、英國、法國聯合空襲的目標。

目擊者稱，大馬士革東部發生幾起大爆炸，現場濃煙升起。

(責編：劉潔妍、楊牧)