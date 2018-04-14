原標題：吃的越素？離腫瘤越遠？



家在福州市的前列腺癌患者李先生，在網上看到一些文章說，腫瘤患者不能吃太營養的食物，否則會促進腫瘤加速生長，導致腫瘤變大。於是，老趙長期吃素，限制飲食不敢吃肉、魚等，身體瘦弱反而影響後續治療。

癌症患者應該吃素嗎？

「一味吃素並不會遠離腫瘤。癌症患者飲食需講究營養均衡，食譜應儘可能廣泛，飲食攝取多樣化，不偏食，也不必過分忌食，以保證各種營養素的攝入。」國家中西醫結合腫瘤重點學科、福州總醫院腫瘤科副主任陳曦副指出，適當的營養治療不僅可以改善病人的營養狀況，提高患者的免疫力和抗癌能力，還能提高腫瘤病人對手術治療的耐受性，從而獲得較好的遠期療效。

俗話說「民以食為天」。營養不良是惡性腫瘤患者的常見併發症，約40％~80％的腫瘤患者存在不同程度的營養不良，約15％的患者在確診時6個月內體重下降超過10％，尤以消化系統或頭頸部腫瘤最為常見。因此，一味講究素食，拒絕營養食物，只會「因噎廢食」。

究竟如何科學提高營養？

兩千多年前，中醫經典著作《黃帝內經》就提出了「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」的平衡膳食原則，為中醫營養學奠定了科學的理論基礎，並通過長期實踐為飲食防癌、治癌積累了豐富的經驗。通常，腫瘤患者不要自作主張，應在專業醫生指導下，根據不同的體質、性別、年齡，以及所患癌種、病情、目前治療方案、得病的誘因等多方面，進行個體化的營養飲食。食譜不可簡單和單一，食物儘可能多樣化、搭配合理化。清淡和高營養優質相結合；易消化和富含維生素相結合；新鮮和食物寒熱溫平味相結合合。限制或禁忌油炸、煙熏燒烤、辛辣刺激、油膩生硬、容易引起過敏、大量激素的食物等，尤其不要輕易聽信各類補品、保健品的誇大宣傳。

需要強調的是，靠吃素「餓死」癌細胞的說法，完全沒有科學根據。根據美國癌症協會研究的結果，癌症患者飲食熱量至少應增加20%，且目前無證據顯示人體增加養分，會使癌細胞成長更快，反而有許多病患因養分充足而長期存活。營養狀況好的患者，在對治療的耐受性和預後方面，明顯要好於營養狀況差、消瘦的患者。（吳志）