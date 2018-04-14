原標題：台名嘴：蘇貞昌參選 對侯友宜來說簡直太好了！



侯友宜(左)與蘇貞昌(右)

【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」4月14日報導，新北市原副市長侯友宜將代表國民黨角逐新北市長。資深媒體人唐湘龍表示，侯友宜很可能是繼馬英九之後，藍軍最強的候選人。侯友宜若不夠強，民進黨哪裡需要去拱蘇貞昌？他甚至直言，蘇貞昌參選，對侯友宜來說真是太好了!

唐湘龍點出，侯友宜不只「拜關公」，他還是見過地獄的男人，氣質、路數很不典型。新北這一戰，蘇貞昌成就不了自己，但他很有機會成就侯友宜。

唐湘龍在nownews名家論壇撰文表示，70歲的蘇貞昌重出江湖，哪裡是什麼「老驥伏櫪志在千里」？蘇貞昌參選，對所有人來說，都只證明了一件事：「政治，真是一門好生意!」當年「美麗島事件」成就了3個人：陳水扁、謝長廷、蘇貞昌。「美麗島事件」的辯護律師團何其多？但時光錘鍊之後，就只剩下這3個人，他們除了為自己累積豐厚的家業，到底帶給台灣什麼？沒有，他們3個人，政治上相互競爭。甚至針鋒相對，勢同水火。但他們把政治都變成家族事業。這點，在他們晚年都一模一樣。

而對於侯友宜與蘇貞昌的「新北一戰」，有網友分析，「年輕票有催出多少是關鍵」、「藍軍只要能讓2010投朱的票出來，侯絕對大贏。」、「我是不覺得年輕人現在有比較喜歡民進黨。」而有人甚至直言：「蘇會輸，會像當年王建煊輸他的票數差不多。」、「蘇差不多會輸5萬多票。」