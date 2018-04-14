新研究提出飲酒的安全上限北京新浪網 (2018-04-14 10:40)
原標題：新研究提出飲酒的安全上限
新華社倫敦４月１３日電（記者張家偉）眾所周知過量飲酒有害健康，到底多少是安全上限？英國劍橋大學１３日發佈的一項研究成果說，適量飲酒可能有益健康，但如果每周攝入酒精超過１００克，可能增加早逝風險。
該校研究人員在新一期英國醫學刊物《柳葉刀》上發表的報告說，他們對１９個國家約６０萬人的健康狀況和飲酒習慣進行了深入對比分析后，認為飲酒的安全上限為每周不超過１００克純酒精，這大約相當於２.８４升酒精度為４％的啤酒。
如果每周飲酒量超過這個水平，可能導致預期壽命降低。這份報告說，過量攝入酒精與中風、心臟衰竭、主動脈瘤等疾病風險上升存在關聯。
但是，如果適量飲酒，則可能有助於降低非致命性心臟病風險。
研究人員表示，導致這種情況的原因可能是酒精對血壓和高密度脂蛋白膽固醇都有提升效應，其中，血壓太高會對身體有害，而高密度脂蛋白膽固醇俗稱「好膽固醇」，有利於心臟健康。
這份報告主要作者、劍橋大學學者安傑拉·伍德說，從這項研究結果看，如果你喝酒，盡量少喝點，可能有助你活得更長，並降低多種心血管疾病風險。
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