美國國防部長馬蒂斯：美軍對敘軍事行動是「一次性」打擊北京新浪網 (2018-04-14 10:42)
原標題：美國國防部長馬蒂斯：美軍對敘軍事行動是「一次性」打擊
新華社快訊：美國國防部長馬蒂斯美國東部時間１３日說，美軍當天的對敘軍事行動是「一次性」打擊。
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