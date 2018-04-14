美國國防部長：這次對敘空襲已經結束北京新浪網 (2018-04-14 10:42)
原標題：美國國防部長：這次對敘空襲已經結束
新京報快訊(記者么思齊)據人民日報報導，美國防部正在召開記者會，參聯會主席鄧福德宣布第一個打擊目標就是一個科研中心，第二個目標是霍姆斯以西一個化武儲存中心，第三個目標是靠近第二個目標的一個化武儲存和軍事指揮綜合體。
據美國媒體報導，國防部長馬蒂斯說，這次空襲已經結束，目前沒有進行額外襲擊的計劃。參謀長聯席會議主席約瑟夫鄧福德主席稱，「這樣的行動不會沒有後果，所有責任都由華盛頓，倫敦和巴黎承擔。」
編輯：楊梓銘
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