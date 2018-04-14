潘文忠12日請辭 賴清德：慰留中中央廣播電台 (2018-04-14 10:14)
媒體報導，教育部長潘文忠因為台大校長人事問題而請辭。行政院長賴清德今天(14日)證實，潘文忠在12日遞出辭呈，但請辭是因為家庭因素，他仍在慰留中。
前國發會主委管中閔當選台大校長所引發的相關爭議尚未落幕，前國民黨文傳會副主委毛嘉慶爆料，教育部長潘文忠近日並非請假，而是因為「卡管不力」請辭。
對此，行政院長賴清德14日在花蓮受訪時證實，潘文忠12日在行政院會後遞出辭呈，但是行政院仍在慰留中。賴清德說：『(原音)他在星期四院會之後有遞辭呈給我，我個人還在慰留他。』
賴清德表示，潘文忠一直非常認真積極，負責任地處理教育部的業務，但工作也確實對家庭造成影響，他還在努力慰留中。
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