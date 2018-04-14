(健康醫療網／記者吳珮均報導)

一名59歲的邱姓婦人，雙眼近視度數超過一千度，造成視力逐步惡化，影響生活甚鉅，進而前往醫院就診。經檢查發現，其右眼產生黃斑前膜，左眼罹患「高度近視性黃斑部病變」，使得近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變，雙眼視力都降至0.2以下。所幸，左眼已接受眼內抗血管新生因子抑制劑注射治療，而右眼也將接受黃斑前膜移除手術，目前只須定期回診追蹤，確保視力不再惡化。

高度近視性黃斑部病變 不治療恐永久喪失視力

收治該名婦人的雙和醫院眼科王詩文醫師指出，「高度近視性黃斑部病變」已成為65歲以上視力喪失的主因之一，此疾病也會發生在20-30歲的青壯年人口。國內外研究更指出，台灣22%成年人是600度以上的高度近視族，其中有5-10%可能會發生近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變，若沒有及時治療，9成患者在十年後的視力都將小於0.1，等同於視力永久喪失。

抗血管新生因子抑制劑注射 手術時間短、復原快

王詩文醫師說，針對「高度近視性黃斑部病變」目前治療方式以採用抗血管新生因子抑制劑注射為主，因手術簡單、恢復時間快，且整體過程只要十分鐘，惟須定期回診追蹤，確保視力不惡化。

王詩文醫師強調，高度近視的民眾除每年接受視網膜檢查外，若視力出現模糊、線條扭曲、飛蚊症增加或看見如閃電般的閃光，也應盡快接受檢查；此外，罹患高度近視性黃斑部病變者，則應依據醫師的指示接受手術治療或定期追蹤。

預防近視度數增加 從日常生活習慣開始

王詩文醫師提醒，成年人預防近視與度數的增加，應從坐姿正確、避免用眼時間過長、多看遠方，以及規律的生活作息等基本的生活習慣開始著手；18歲以下的青少年族群，則要盡量減少近距離用眼，每30分鐘休息10分鐘，多去戶外遠眺，並依據眼科醫師指示，接受長效型散瞳劑或角膜塑型片控制治療。





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