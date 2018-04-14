在美國宣布針對大馬士革政府進行一項聯合行動時，敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)表示，西方國家今天(14日)稍早對敘利亞首都及附近的軍事基地及化學研究中心進行攻擊。

總部設在英國的敘利亞人權觀察組織表示，「西方聯軍攻擊首都大馬士革當地及周圍地區的科學研究中心、數個軍事基地、共和國衛隊(Republican Guard)及第四師(Fourth Division)的基地等目標。」

美國、法國和英國宣布針對敘利亞政府進行一項聯合行動，在聯合行動的一周前，一場發生在大馬士革外的疑似化武攻擊，造成至少60人死亡。

這些世界領袖表示，攻擊行動是以與敘利亞政府化武設施有關的地點為目標。

敘利亞國營媒體報導了聯合行動，並表示初步訊息顯示，大馬士革東北部的一處研究中心已被攻擊。

美國和歐洲都已經以製造化學武器為由，對敘利亞科學研究中心(Syrian Scientific Studied and Research Centre)實施制裁。