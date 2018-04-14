2018健走串聯活力旺樂活屏東NO.1第二場 來義鄉來義芋飄香•丹林春遊趣



(中央社訊息服務20180414 10:10:36)2018健走串聯活力旺樂活屏東NO.1第二場活動，在風和日麗的假日於來義鄉辦理，超過五百位民眾扶老攜幼從丹林社區出發，沿路有部落人文導覽解說，途經綠蔭大道、農夫果園，綿延不絕的綠意盡收眼前，除了健走強身外又可體驗衛教闖關及部落市集樂趣，民眾大呼值得。



來義鄉部落健康營造推動委員會潘正義主任委員表示，丹林社區為原住民排灣族聚落，海拔160公尺，走進丹林社區沿途彩繪壁畫有濃厚的排灣族氣息及信仰，也讓參加民眾初步認識丹林村民生活文化，這場健走是走入舊丹林步道，專人導覽步行到cinaljas眺望臺，登高望遠，雖然汗流浹背，也怡然自得，這是一場結合健身、旅行、文化和歷史的時光探索。部落健康營造推動委員會與社區產業合作，今日不僅提供健走民眾品嚐部落自行栽種-原鄉香蕉，還有部落市集供民眾選購，完走民眾還有機會獲贈獎勵品-部落自產龍鬚菜，運動之餘還可提著健康蔬食下山，民眾大呼「賺到了！」。



衛生局李昭仁局長表示，健走是很好的入門運動，不需特殊裝備，只要穿著輕便服裝、運動鞋，達到些微流汗的程度，就是最好的中等身體活動，健走時腦部產生的腦內啡，還能夠使人心情愉快、紓解壓力。希望讓遊客走進部落，體會原鄉之美。



後續還有二場健走活動，將分別於滿州鄉及獅子鄉辦理。每個部落都有不同的特色，每場亦皆可集點完成完走護照健走戳章，衛生局邀請民眾場場參加拿好禮顧健康，詳情請至縣政府網站查詢。



訊息來源：屏東縣政府



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