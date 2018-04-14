阿根廷餐飲學校與台灣簽署合作備忘錄



(中央社訊息服務20180414 10:07:08)駐阿根廷台北商務文化辦事處謝大使俊得應阿根廷茂西. 歇貝斯餐飲學校(Escuela de Cocina Mausi Sebbes)的邀請，於4月13日出席並見證該校與新竹玄奘大學及嘉義吳鳳科技大學單方簽署合作備忘錄儀式。



茂西. 歇貝斯餐飲學校係一家族企業，於1994年創辦，堅持嚴謹的教學理念，努力地向國外推廣，吸引不少鄰近及歐美地區國家學生遠道來求學。如今，桃李滿天下，許多優秀的畢業生在世界各地30多個國家發揮所長，也是拉丁美洲地區獲獎最多的餐飲學校。



該校國際事務主任Mariana Sebbes表示，去年該校出席國內僑委會舉辦的優良廚師海外巡迴推廣美食活動後，感謝駐阿根廷代表處居中聯繫，促成該校與玄奘大學及吳鳳科技大學達成簽署合作備忘錄的共識，期盼未來雙邊交流頻繁，增進美食文化及相互認識。



謝大使表示，阿根廷美食享譽國際，欣見該校主動推動台阿雙邊學術交流，不僅造福龐大莘莘學子，更使雙邊關係及合作往前推進一大步。該校將擇日儘速寄送已先簽署的合作備忘錄給新竹玄奘大學及嘉義吳鳳科技大學，以利完成雙方通信簽約。



訊息來源：外交部外館消息



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