美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起中央社 (2018-04-14 10:22)
（中央社記者鄭崇生華盛頓2018年4月13日專電）美國總統川普今晚宣布，他已下令美軍對敘利亞展開「精準打擊」行動，對阿薩德政權的軍事設施展開飛彈攻擊，他還呼籲俄羅斯，不要和「謀殺政權」站在同一陣線。
和去年美軍獨自對敘利亞展開空襲行動不同，川普今晚於全國電視演說中指出，這一次，聯合行動有英國與法國加入，「英國和法國的軍隊正在路上」。
他更針對俄羅斯與伊朗指出，「是什麼樣的國家會和（阿薩德）這種謀殺人民的政權有牽連」，川普更批評阿薩德，只有邪惡的怪獸才會對無辜的婦女及孩童展開卑鄙邪惡的化武攻擊。
川普說，這次的飛彈攻擊目標是阿薩德政權化武所在地及軍事基地，將針對這些設施「精準打擊」。
根據有線電視新聞網（CNN），美軍目前在敘利亞還有2000多名的地面部隊在對抗伊斯蘭國，而對敘利亞展開空襲行動後，美軍地面部隊在當地的安危將首當其衝。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 法國L`amourose PRISM VII 品蕊七世 內外雙律動按摩棒
- 【Wildland荒野】0A22102-72深藍色 男 輕量四層700FP羽絨衣
- EDOX Delfin 水上冠軍專業200米防水計時碼錶-黑x玫瑰金/43m
- 【床的世界】床的世界國民床墊標準單人三線獨立筒床墊(獨立
- PRADA 經典三角LOGO尼龍帆布皮飾邊斜背包.黑
- 羅絲美睡衣 - 危險誘惑性感洋裝睡衣(熱情紅)
- BABY-G 搶眼時尚新指標限量色系運動腕錶-橘-BA-110SN-4A
- 【文創集】莉亞妮 2.6尺雙色四斗櫃
- 【CITIZEN 星辰】簡約大三針光動能女用腕錶(27mm/EW2230-81
- HERMES Kelly Double Tour銀色轉釦小牛皮二圈手環(橘-R年-X
文在寅：將徹底查明「世越」號沉船事故真相【北京新浪網】
印8歲女童遭殘忍姦殺引公憤 疑穆斯林、印度教衝突相關【Kairos 風向新聞】
專家：美英法聯合對敘動手 化學武器只是藉口【北京新浪網】
新聞分析：美國為什麼急著對敘動手【北京新浪網】