（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天下令對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）具化武能力的目標展開精準打擊，敘國首都大馬士革已聽到爆炸聲響。英相梅伊表示軍事行動無關推翻敘國政府。



路透社報導，川普表示已與英法兩國展開聯合軍事行動，他們準備持續應對，直到敘利亞停止使用化武。敘利亞上週發生毒氣攻擊造成至少60人喪命後，美英法聯軍發動這次攻擊。



川普在白宮發表電視談話說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德有關的化武目標，發動精準打擊。」



美國一名官員告訴路透社，打擊行動鎖定多個目標，且使用了戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。



川普談到阿塞德涉及化武攻擊事件時說：「這不是人會做的事，而是怪物的罪行；我們今晚行動目的，是要建立起強大嚇阻，阻止生產、散播與使用化武。」



川普也以嚴厲字眼批評支持阿塞德政府的俄羅斯與伊朗。他說：「我要問伊朗與俄羅斯，什麼樣的國家會想與大規模殺害無辜民眾與婦孺的人有牽連？」



英國首相梅伊（Theresa May）表示，她已授權英軍部隊展開「協作的針對性打擊，以削弱敘利亞政權的化武能力」。她並指出，軍事行動無關介入敘利亞內戰或推翻敘國政府。



西方官員告訴法新社，這次對敘利亞的打擊行動不只靠軍艦發射飛彈，也動用了軍機，飛行員的風險會因可能接觸俄敘的防空系統而升高。俄國在敘利亞境內的基地部署精密的S400防空飛彈系統。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070414