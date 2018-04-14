英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府中央社 (2018-04-14 10:33)
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天下令對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）具化武能力的目標展開精準打擊，敘國首都大馬士革已聽到爆炸聲響。英相梅伊表示軍事行動無關推翻敘國政府。
路透社報導，川普表示已與英法兩國展開聯合軍事行動，他們準備持續應對，直到敘利亞停止使用化武。敘利亞上週發生毒氣攻擊造成至少60人喪命後，美英法聯軍發動這次攻擊。
川普在白宮發表電視談話說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德有關的化武目標，發動精準打擊。」
美國一名官員告訴路透社，打擊行動鎖定多個目標，且使用了戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。
川普談到阿塞德涉及化武攻擊事件時說：「這不是人會做的事，而是怪物的罪行；我們今晚行動目的，是要建立起強大嚇阻，阻止生產、散播與使用化武。」
川普也以嚴厲字眼批評支持阿塞德政府的俄羅斯與伊朗。他說：「我要問伊朗與俄羅斯，什麼樣的國家會想與大規模殺害無辜民眾與婦孺的人有牽連？」
英國首相梅伊（Theresa May）表示，她已授權英軍部隊展開「協作的針對性打擊，以削弱敘利亞政權的化武能力」。她並指出，軍事行動無關介入敘利亞內戰或推翻敘國政府。
西方官員告訴法新社，這次對敘利亞的打擊行動不只靠軍艦發射飛彈，也動用了軍機，飛行員的風險會因可能接觸俄敘的防空系統而升高。俄國在敘利亞境內的基地部署精密的S400防空飛彈系統。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070414
關鍵字：
上一則：馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TiMISA】真愛一生 純鈦對戒(雙色可選)
- 幸運草 收藏黃金成對戒指
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 PLEATS PLEASE 尼龍褶紋化妝包(紫)
- Tefal法國特福 新快易鎖PLUS系列8L快鍋 P4371463
- 【Juying】天然植萃能量系列 元氣修復植萃精露 (50ml)
- 玫瑰錶 Rosemont 骨董風玫瑰系列時尚腕錶 TRS46-05-BR
- HANNFORT ZERO GRAVITY輕舞牛津翼紋雕花氣墊鞋-女-大地棕8H
- 【愛麗娜】Tyrande 2.7尺實木四門書櫃/收納櫃
- 【Mammut 長毛象】Atacazo Light Zip Pull Men 長袖 排汗衣
- 【文創集】黛琳娜 3.5尺木紋色床頭片
文在寅：將徹底查明「世越」號沉船事故真相【北京新浪網】
印8歲女童遭殘忍姦殺引公憤 疑穆斯林、印度教衝突相關【Kairos 風向新聞】
專家：美英法聯合對敘動手 化學武器只是藉口【北京新浪網】
新聞分析：美國為什麼急著對敘動手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》