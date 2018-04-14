（中央社台北14日電）揭發性騷擾的#MeToo運動在中國大陸持續延燒。中國人民大學教授顧海兵性騷擾女學生事例日前曝光後，一群人大學生13日晚上在校園聚集要求回應，校方晚間發出聲明，表示將對事件調查核實。



根據多個微信及微博帳號發布文章，關於檢舉中國人民大學經濟學院教授顧海兵性騷擾的文章、呼籲調查的倡議書，這幾天在網路上迅速傳播後遭到刪除。



檢舉說，顧海兵利用和學生的個別談話、約吃飯，要求擁抱等進一步的肢體接觸。在學生表達無法接受後，他還在微信對話中表示，「輕鬆自然，沒有過不去的坎，只有想不通的人。」



13日晚上，數十名人大學生在教室外要求顧海兵對涉嫌騷擾多名女學生的行為回應。學生被阻擋進入教室，最後顧海兵趁亂離開。



校方在晚上8時許於官網上發布聲明，表示網上反映個別教師涉嫌存在違反師德師風言行，校方決定成立專門工作小組，對此事件展開核實。無論涉及什麼人，校方都絕不姑息容忍。



去年起源於西方國家的「＃我也是」（#MeToo）運動方興未艾，今年初延燒至中國大陸，至今已有多起與大學教師濫用權力或性侵、性騷擾學生的相關案例被檢舉。



4月初，曾是北大教授、現任南京大學教授沈陽，被檢舉22年前性侵北大中文系女學生高岩，並導致高岩在1998年自殺。事件雖已發生超過20年，但南京大學發出聲明要求沈陽主動辭職。



高岩事件後，人大教授顧海兵在網路上被檢舉性騷擾，人大及南京大學行政學教授張康之也被檢舉。



英國廣播公司（BBC）在報導高岩事件時，引述21世紀教育研究院副院長熊丙奇說，制度使然，中國的老師「在研究、學術方面的權利有限，對學生的權力卻沒有得到制約」。權力制約失位，導致老師侵犯學生權利的情況普遍存在。



不過，報導也指出，在這類事件曝光後，中國的大學近年習慣以「快刀斬亂麻」的方式處理輿情，回應雖然快速，卻缺少透明的程序。（編輯：張淑伶）1070414