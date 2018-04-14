（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，她「沒有可行選擇」，已經授權英軍對敘利亞發動「精準攻擊」，抑制當局的化武能力。



法新社報導，梅伊在聲明中說：「今晚（13日晚間）我已授權英國軍方發動聯合精準打擊，以抑制敘利亞政權的化武能力，並嚇阻他們動用化武。」



路透社報導，梅伊說：「這無關介入內戰，也無關顛覆政權。」「而是有限度的精準攻擊，不會進一步使區域情勢緊張升溫，也是為盡其所能避免人民傷亡。」



英國是與美國及法國一同發動空襲。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070414