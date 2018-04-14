（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉，今天先發迎戰巴爾的摩金鶯，首打席擊出大聯盟生涯首支二壘安打後，7局下再擊出一壘安打，此役第3度上壘，表現不錯。



林子偉這場比賽先發排第9棒，鎮守游擊，2局下首打席擊出大聯盟生涯首支二壘安打，並跑回一分。這也是林子偉本季在大聯盟首支安打、首次得分。



3局下無人出局滿壘，林子偉登場打擊，面對金鶯中繼右投艾拉烏喬（Pedro Araujo），在2好1壞情況下，被一顆時速87英里（140公里）外角偏低變速球吊中，揮棒落空，三振出局，未能送回跑者。



5局下，林子偉上場面對金鶯此役第3任投手萊特（Mike Wright Jr.），靠精準選球眼，獲得四壞保送。



7局下，林子偉第4度登場打擊，從萊特手中敲出中外野方向一壘安打，此役第3度上壘。



截至7局結束，紅襪以7比3暫時領先金鶯。（編輯：屈享平）1070414