（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普先前以「鳥不生蛋」（shithole）形容部分國家引發熱議後，今天推文罵人用詞再成話題，網友紛紛查起字典，讓「渾球」（slime ball）一詞躍上韋氏線上熱搜排行。



據報導，美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）在預定下週發行的回憶錄中對川普嚴加批判，消息一出，川普今天隨即推文反擊，說柯米是個「軟弱又虛偽的渾球，也誠如時間證明，是個很差勁的聯邦調查局長」。



但「渾球」一詞讓不少網友摸不著頭腦，紛紛上韋氏公司（Merriam-Webster）線上字典找「渾球」一詞，路透社報導，短短數小時內，「渾球」就上了搜尋排行第2名。



韋氏公司發布聲明說，川普說出「渾球」後，這個貶義詞在韋氏線上字典的搜尋率飆升60000%。



總部在麻州春田（Springfield）的韋氏公司是19世紀成立的字典出版商。根據韋氏字典，「渾球」意指「道德可鄙的人」，只在20世紀晚期比較常用。



字典在「渾球」的文法注釋上寫道：「雖然川普在推文中將這個複合詞分開寫成slime ball，但傳統上是連起來寫，應作slimeball。」



柯米對俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統大選及川普陣營「通俄」指控展開調查後，川普去年5月開除時任FBI局長的柯米。川普否認有任何勾結情事。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070414