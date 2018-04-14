當上半賽季人們都在討論33歲的C羅是不是已經風光不再之時，葡萄牙人卻在賽季下半場突然發力，證明了自己依然是這個世界上最頂尖的2人之一。

在2月10日同皇家社會的比賽中，C羅上演帽子戲法，幫助皇馬3-0擊敗對手，而從那場比賽結束之後，C羅11場比賽打進了21粒進球，這樣的數據讓人感到驚嘆，而他也將自己在皇馬的總進球數，提高到了448球。

而對皇馬來說更為重要的一點是，C羅在歐冠淘汰賽中總能發揮決定性的作用，《馬卡報》就專門撰文指出，在關鍵性比賽中，C羅比梅西更有決定性。在對陣尤文的比賽中，C羅罰進點球，幫助皇馬絕殺尤文晉級，而另一邊梅西則顯得碌碌無為，導致巴薩被淘汰。

在過去的10年間，梅西和C羅是屢屢被人們放在一起比較的兩位球員，在歐冠賽場也是如此。在小組賽中，梅西和C羅都打進了60粒進球，但是從淘汰賽開始，兩人的進球數便有了非常大的差異，在16強的進球中，梅西以24-20稍佔優勢，但是在1/4決賽中，C羅的優勢卻非常巨大，C羅梅西在1/4決賽中的進球數分別為23球和10球，C羅領先梅西13球之多。而這也解釋了，為何皇馬能夠連續八年晉級歐冠半決賽。

C羅在1/4決賽中的進球是梅西的兩倍之多，而在半決賽中，C羅的進球則是梅西的3倍，C羅在半決賽中共打進了13球，而梅西只打進了4球。而在決賽中，C羅打進了4球，而梅西只有2球。C羅在淘汰賽中打進60球，梅西打進40球，C羅比梅西足足多進了20粒進球！

C羅之所以能夠在歐冠進球榜上甩開梅西，靠的就是在關鍵比賽中的進球，在這一點上，梅西還真比不上他。

（Viernes）