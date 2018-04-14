日期:4月14日，勝負彩第18050期任九開獎結果揭曉。本期任九開1456注17414元，任九投注總額18,584,108元。

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焦點戰中，德甲沃爾夫斯堡主場0-0冷平奧格斯堡；西甲赫羅納主場0-1不敵皇家貝蒂斯。

德乙賽場，菲爾特主場1-2不敵雷根斯堡，波鴻3-2勝凱澤斯勞滕。法乙賽場，阿雅克肖和阿勒弗爾主場贏球，克萊蒙2-1客勝歐塞爾，尼姆主場0-2爆冷不敵索肖；瑞典超賽場，馬爾默作客2-2冷平松茲瓦，特雷勒主場1-2不敵對手。

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溫馨提示：本期兌獎截止日為2018年6月13日，逾期作棄獎處理。