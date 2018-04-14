日期:4月13日，中巡雲南公開賽次輪完賽，來自芬蘭的金-科維（Kim Koivu）憑藉今天的單輪最佳-6以總成績-7單獨領跑，同樣打出單輪-6的英國選手傑克-塞尼爾（Jack SENIOR）以及打出單輪-4的蘇格蘭選手斯科特-亨利（Soctt HENRY）以總成績-5兩桿落後排在並列第二。中國選手張蕙麟兩輪都交出-2的成績以-4的總成績緊隨其後排在並列第四，與他成績相同的還有首輪的並列領先者美國選手查利薩克森以及英格蘭選手馬庫斯-阿米蒂奇（Marcus ARMITAGE）和丹麥選手約阿希姆-漢森（Joachim B. HANSEN）。晉級線最終鎖定在+3，共有60位選手晉級到周末的比賽。

單獨領先者芬蘭選手金-科維去年才轉為職業，這也是他第一次來到中國打球，在昨天的比賽當中他表現平平，抓下五隻鳥的同時也吞下了兩個柏忌和一個雙柏忌，僅排在並列23位。但在今天他打出了單輪-6的佳績沖至單獨領先。「昨天在場上犯了一些錯誤，付出了四桿的代價，但今天我沒有再把球打過果嶺，避免了失誤。在這個球場，如果擊球前選錯了方向往往需要付出很大的代價，如果開球離球道太遠，第二桿也很難把球放到離旗杆很近的位置。今天在選桿策略上作了調整，也得到了一些好的回報，感覺自己今天的發揮很不錯。周末的比賽會打得主動一些，開球盡量把球放到球道上，同時也要選擇正確的方向上果嶺。」

英國選手傑克-塞尼爾僅在第二洞吞下柏忌，在後16洞抓下五鳥一鷹，以今日的瘋狂表現佔據並列第二的位置，同樣位於並列第二的蘇格蘭選手斯科特-亨利表現較為平穩，抓下五隻小鳥，僅吞下一個柏忌，兩輪過後總成績低於標準桿5桿，僅落後領先者2桿，是冠軍的有力爭奪者。

中國選手張惠麟用一個詞形容了自己今天的表現：跌宕起伏。前九洞三鳥一柏忌的成績一度帶他來到單獨領先的位置，但在13洞的雙柏忌稍微改變了局勢，好在最後幾洞他穩住了心態，最終以-2作收，憑藉兩天穩定的發揮排在並列第四的位置。這也是中國選手中最好的排名。

「這兩天的推桿狀態不太好，今天在13洞犯了比較嚴重的錯誤，開球進了長草，在救球的時候採取了比較冒險的策略，想讓球盡量靠近果嶺，但是沒有成功，第三桿又打進了沙坑，在沙坑沒有切好，球飛出了果嶺，又用了一桿才切上果嶺。今天的風比昨天還大，在推桿的時候會受到非常大的影響，加上果嶺的一些側坡，起桿的時候會有些猶豫。但是今天的鐵杆上果嶺比較准，沒有太大偏差，基本上是往旗杆的方向，所以打起來會很有自信。后兩天希望繼續保持狀態。」

中國選手肖博文昨日發揮差強人意，但他憑藉今日單輪-5的成績強勢反彈，保留爭冠希望。「昨天鐵杆和推桿都找不到感覺，打完后回到練習場調整找了一下果嶺的感覺，今天有些好轉。我自己很喜歡這個球場，風景和空氣都很好，所以每次都很願意來這比賽。這裏的果嶺很硬，一上來對果嶺速度的把握有點失准。今年的果嶺比去年更硬，比較難停球，暗線多，草紋深，本身就很有難度，加上今天的風比昨天更大，給比賽增加了很多不確定的因素。在這樣的天氣之下，自己可以打出這樣的成績還是比較滿意。」

明天雲南公開賽將迎來移動日的爭奪，大風天氣將繼續給比賽增加難度和不確定性，選手們能夠穩住陣腳佔據奪冠的有利位置，值得期待。