周六 英超 南安普敦VS切爾西

比賽時間：2018-04-14 19:30

本場是英超第34輪的早場比賽，保級球隊南安普敦在主場對陣切爾西。

兩支球隊最近的狀態都很糟糕，尤其是南安普敦，球隊上一次英超贏球還要追溯到今年2月初，南安普敦在客場3比2艱難戰勝聯賽排名墊底的西布朗，而之後的英超6場不勝，最近更是3連敗，其在換帥成馬克休斯之後，成績並沒有太大的起色，上輪輸給阿森納之後，球隊積分和降級區外的水晶宮已經拉大到了4分，雖然水晶宮多賽一場，但是球隊若是贏不了接下來的比賽，也是枉然。不過上一輪在客場對陣阿森納的比賽里，可以看出南安普敦全隊上下保級決心還是相當強烈的，也有一定的機會，但是防守依然還存在一些問題。南安普敦還有機會逃離降級區，畢竟聯賽還有5輪，但是如果依然無法調整狀態，南安普敦本賽季降級幾率很大。

客隊切爾西，狀態同樣不甚理想，自球隊淘汰賽0比3輸給巴薩之後，便一蹶不振。近兩場英超面對同處倫敦的熱刺和西漢姆聯，球隊1負1平，糟糕的戰績也使得主教練孔蒂焦頭爛額，關於他要下課的傳聞四起，他的去留也成為焦點。作為上賽季的冠軍，切爾西本賽季表現令人失望，球隊引以為傲的防守不見，攻擊力也大幅下滑。本賽季球隊聯賽失球數在6強里僅次於阿森納，利物浦，而進攻更是6強里最差的。目前球隊排在英超第5 ，和第4的熱刺差了10分，聯賽還有6輪，想要追上難度不小。球隊這賽季只剩下足總杯可以爭奪，而之後半決賽的對手正是南安普敦，雙方將會在中立場地比賽。之前2個賽季，南安普敦對陣切爾西都輸掉了比賽，本場在主場想要拿分不太容易。

本場比賽亞洲體育公司ManbetX開出切爾西客讓半球的盤口，作為衛冕冠軍切爾西在本場做客讓出半一球的初盤下，後市降盤到僅讓半球，這與切爾西最近狀態一般不無關係，球隊在近期的表現也十分糟糕，近4場各項賽事未嘗勝績，而且切爾西本賽季客場表現一般，近6個客場也沒贏球，這不免讓機構對其有所顧慮。不過，而且本賽季至今，南安普敦是英超主場戰績第二差的隊伍，最近8輪主場一勝難求，但期間卻有過逼平阿森納和熱刺的表現，在強烈的保級願望推動下，相信聖徒今戰不會輕易言敗。本場可以說是機構用南安普頓保級的戰意作題材配合切爾西低迷的表現進行趕下，所以本場比賽我們看好切爾西小勝。

本場比賽競彩官方開出切爾西1.66的低sp客勝，這相比於亞洲體育公司ManbetX給出的1.85，在賠付上有所保留，可以說競彩是看好切爾西贏球的。

比分推薦：0:2

競彩推薦：切爾西客勝

亞洲盤口：切爾西-0.5球（本文由萬博體育獨家供稿）