切爾西客場戰巴薩球迷被打 已正式投訴至歐足聯北京新浪網 (2018-04-14 10:40)
切爾西正式投訴
一個月前的歐冠淘汰賽，切爾西客場0-3不敵巴薩被淘汰出局。賽后切爾西球迷和巴薩球迷在場外發生了衝突，部分隨隊出征客場的切爾西球迷被打。切爾西方面已經就此正式向歐足聯投訴。
切爾西方面在官方公告中寫道：「比賽（與巴薩的歐冠淘汰賽）結束后，我們向遭受襲擊的球迷們詢問了當時的狀況，許多球迷抱怨當地組織不善、人員缺乏管理以及安保人員管理方式欠妥，這些都導致了當時的不安全狀態。」
「切爾西俱樂部非常重視球迷們的安全，我們非常重視這點，這些並非我們以及所有參加歐戰的球隊想看到的。同時也感謝廣大球迷為我們這份報告提供的幫助，現在我們正在等待歐足聯的回應。」
（雷利）
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