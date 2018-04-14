日期:4月13日，2018年全國象棋錦標賽（團體）在天津濱海新區結束第五比賽日的戰鬥。最終男子團體黑龍江隊繼續領先，他們這輪5比3擊敗了杭州隊，衛冕冠軍四川隊與廈門隊戰平，江蘇隊也打平河北。這樣男團七輪后黑龍江12分，四川、江蘇、河北10分。女子團體，北京隊、廣東隊同時告捷，兩隊均積9分，持續並駕齊驅，其中廣東女隊「象棋女神」時鳳蘭五戰全勝，表現神勇。

賽事本日展開本屆全國象棋團體賽男子組第七輪、女子組第五輪的較量，男子團體，在此前的六輪中，黑龍江隊積10分處於領先，衛冕冠軍四川意外落馬，與江蘇、河北、杭州均是9分。女子組則北京、廣東兩支傳統勁旅同分領跑。

今日一上來，黑龍江隊與杭州隊的比賽，黑龍江隊何偉寧戰和杭州隊茹一淳。而後杭州隊郭鳳達負於黑龍江崔革，此時杭州隊趙金成在車雙馬的殘棋中，原本已然成為和勢，可能看到隊友落敗，強行欲與黑龍江隊老牌全國冠軍趙國榮對殺，趙特大是何等厲害，尤其是殘局功力，只見東北虎幾個來回，就趁勢快速殺掉了趙金成幾卒，當下趙金成發覺不妙，也無濟於事，進入車馬殘局少兩卒敗北。至此前面三盤杭州隊已敗，最後一局，等級分全國第一「外星人」王天一在布局先手兌雙車后，馬炮殘棋中最後勝得郝繼超，雙方總比分於是定格為黑龍江5比3。

江蘇隊同河北隊的對話，兩隊都穩紮穩打，最終弈成四盤和局，均收穫一個大分，江蘇隊徐超、程鳴、孫逸陽、王昊分別戰平河北隊申鵬、陸偉韜、趙殿宇、田菏。衛冕冠軍四川隊與廈門隊的比賽也戰和，川軍之前表現強眼的孟辰求勝心切，後手對殺中不慎被江湖軍長張申宏棄子殺敗，等級分全國第二「蜀山少俠」鄭惟桐執紅棋對廈門帥氣特大鄭一泓，成為和棋，孫浩宇對廈門非大師張成楚也成和，李少庚關鍵時刻救主，先手取勝陳泓盛，川廈戰成平。

本輪比賽其他場次，廣東隊與上海隊四盤均和打平，山東對北京也戰和，石油體協VS浙江，河南PK湖北同樣和局收場。江西隊5比3擊敗了內蒙古隊，兩隊后三台成和，頭台黎德志與洪智對殺，洪天王後手誤被抽子打死車，黎德志勝出，江西告捷。煤礦、貴州、陝西、大連等隊伍取得比賽勝利。

女子團體，積分相持的北京隊與廣東隊再次齊齊開殺，北京隊連下三城，完取雲南，女子象棋第一人「超級丹」唐丹勝黨國蕾，劉歡勝孫文，劉鈺勝章文彤；廣東隊4比2險勝浙江，兩隊前兩盤陳麗淳、陳幸琳和了陳青婷、唐思楠，決定勝負的一戰，「象棋女神」時鳳蘭如有神助，後手力克98美少女吳可欣，幫助廣東隊拿下重要勝場，時鳳蘭本人前五戰全勝，成為女子賽場唯一全勝棋手。衛冕冠軍四川「象棋一枝花」梁妍婷、郎祺琪建功，取勝湖北，黑龍江、天津、河北、山東、杭州等取勝。

賽事14日下午14：30進行本屆全國團體賽男子組第8輪、女子組第6輪的精彩較量，中國智力運動網繼續全程現場視頻直播、棋譜直播，敬請關注。

（象棋王子）