失庫里勇士仍無懸念!有他就行 賠率:4-1晉級?北京新浪網 (2018-04-14 10:43)
日期:4月15日凌晨，勇士和馬刺首輪G1將打響，本季季後賽的大幕也將就此拉開。最新的系列賽賠率也隨之產生，勇士1賠1.2晉級第二輪懸念不大，馬刺則為1賠4。系列賽比分賠率中顯示，兩隊系列賽大比分或為4-1！
賽前，勇士隊主帥史蒂夫-科爾在接受採訪時表示斯蒂芬-庫里將在本周日接受左膝蓋的複查，並確定庫里將缺席季後賽首輪。不過利好的是，缺席了常規賽最後7場中的6場比賽的伊戈達拉近日已經恢復訓練，科爾表示其會參加首戰。
由最新的系列賽賠率中可以看出，勇士拿下季後賽首輪基本上沒有懸念，1賠1.2的賠率也幾乎低到極致。在系列賽正確比分的賠率中，勇士4-1戰勝對手的賠率為1賠2.75最低，4-0大比分的賠率則為1賠4列第二，4-2取勝的賠率則為1賠4.5。而馬刺獲勝的系列賽比分賠率中，最低的則為1賠11的4-2，可能性幾乎可以忽略不計。
值得一提的是，賽前勇士主帥在接受採訪時曾稱，馬刺少主萊昂納德的復出是他沒有考慮的。若少主復出，或許能帶給季後賽首輪一些驚喜？（雲起）
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