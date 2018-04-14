中國競彩網日職情報：名古屋外援中場核心因傷缺席北京新浪網 (2018-04-14 10:43)
周六001 日職 鹿島鹿角VS名古屋鯨八 2018-04-14 13:00
地點：鹿島球場
天氣：15度 多雲
場次：日職第8輪
鹿島鹿角上輪聯賽做客1-2不敵東京FC，球隊最近3輪聯賽僅取得了1平2負的不勝戰績，狀態非常低迷。鹿島鹿角此前在亞冠杯5戰取得了2勝3平不敗戰績，提前一輪比賽拿到了出線資格，但回到聯賽，鹿島鹿角目前7輪聯賽僅取得了2勝2平3負戰績，積8分排名日職第十三位，鹿島鹿角4輪聯賽僅打進了4球，攻擊力排名日職倒數第一位，是隊史同期最差。鹿島鋒線小將安部裕葵、後衛安西幸輝、中場遠藤康以及外援萊昂德羅等人預計因傷缺陣。
名古屋本賽季高開低走，在經歷了賽季初的兩連勝之後，名古屋最近8輪比賽僅取得了1平7負的不勝戰績，球隊上輪聯賽主場2-3不敵仙台七夕，最近各項比賽遭遇了6連敗，球隊防守端出現了較多問題，連續8輪比賽丟掉了20球之多。目前名古屋在聯賽取得了2勝1平4負戰績，積7分排名聯賽第十六位，跌至了降級區內。陣容方面，名古屋外援中場核心加布里埃爾-沙維爾因傷缺陣兩輪，本戰復出成疑，此外名古屋傷兵還有後衛新井一耀、威廉-羅查、中場八反田康平等。
兩隊最近6次交戰，鹿島鹿角戰績為5勝1平，打進14球，丟掉6球。
亞盤早盤鹿島鹿角主讓一球中水盤面起步，對比歷史盤口起步相對合理，後市亞盤過渡至鹿島鹿角主讓一球/球半高水盤面，名古屋賽季近期走勢非常低迷，鹿島鹿角攻擊並不理想，升盤對上盤還是產生一定的擋勢效果，在鹿島鹿角往績佔據較大優勢背景下，其本戰借勢主場反彈機會甚高。
（會心一笑）
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