新浪科技訊 4月14日上午消息，零界·新經濟100人2018年CEO峰會今日在北京舉行。會上，美團點評高級副總裁王慧文發表主題演講稱，大眾剛需類基礎應用應保持2-3家的競爭狀態，尤其避免非用戶選擇性的一家獨大。人民群眾對美好生活的嚮往，需要兩個打車平台才能有保障。

王慧文從產品經理的角度談到，用戶體驗在發生根本性變化，過去做不好用戶體驗是能力不行，而現在公眾是在指向價值觀有問題。

王慧文表示，長期強調專業專注的公司，常常會被詬病用戶體驗差是因為價值觀有問題。不被強調專業專注的公司，反而不會被認為價值觀有問題。即使是在2010年騰訊被指責用戶體驗最糟的時候，人們也是說它抄襲，沒人說它價值觀有問題。

王慧文認為，一家公司若從1000億美元降低到100億美元除了業績的下降，更重要的是優秀人才更大規模離開導致用戶體驗的事實能力下降，錦衣導致口碑大規模惡化，黑這家公司成為政治正確。如果業務是大眾剛需，用戶會變得非常痛苦。

王慧文進一步表示，避免這件事的發生，拉到足夠長的周期看，在互聯網領域是一件很難的事情。企業管理者需要跟投資人、員工作鬥爭，會變得非常孤獨。如果是單業務與公司，在已有業務達到天花板之前就要開闢新業務。只有通過新業務才能滿足投資人、員工的提升需求。

「大眾剛需類基礎應用應保持2-3家的競爭狀態，尤其避免非用戶選擇性的一家獨大。」王慧文最後稱，人民群眾對美好生活的嚮往，需要兩個打車平台才能有保障。(澤宇)