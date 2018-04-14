美團點評王慧文:人民需要兩個打車平台 避免一家獨大北京新浪網 (2018-04-14 10:38)
新浪科技訊 4月14日上午消息，零界·新經濟100人2018年CEO峰會今日在北京舉行。會上，美團點評高級副總裁王慧文發表主題演講稱，大眾剛需類基礎應用應保持2-3家的競爭狀態，尤其避免非用戶選擇性的一家獨大。人民群眾對美好生活的嚮往，需要兩個打車平台才能有保障。
王慧文從產品經理的角度談到，用戶體驗在發生根本性變化，過去做不好用戶體驗是能力不行，而現在公眾是在指向價值觀有問題。
王慧文表示，長期強調專業專注的公司，常常會被詬病用戶體驗差是因為價值觀有問題。不被強調專業專注的公司，反而不會被認為價值觀有問題。即使是在2010年騰訊被指責用戶體驗最糟的時候，人們也是說它抄襲，沒人說它價值觀有問題。
王慧文認為，一家公司若從1000億美元降低到100億美元除了業績的下降，更重要的是優秀人才更大規模離開導致用戶體驗的事實能力下降，錦衣導致口碑大規模惡化，黑這家公司成為政治正確。如果業務是大眾剛需，用戶會變得非常痛苦。
王慧文進一步表示，避免這件事的發生，拉到足夠長的周期看，在互聯網領域是一件很難的事情。企業管理者需要跟投資人、員工作鬥爭，會變得非常孤獨。如果是單業務與公司，在已有業務達到天花板之前就要開闢新業務。只有通過新業務才能滿足投資人、員工的提升需求。
「大眾剛需類基礎應用應保持2-3家的競爭狀態，尤其避免非用戶選擇性的一家獨大。」王慧文最後稱，人民群眾對美好生活的嚮往，需要兩個打車平台才能有保障。(澤宇)
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GUCCI 拖鞋．Gold 拖鞋．HORKO 拖鞋．A.S.O 拖鞋．皮拖鞋．NIKE 拖鞋．喬巴拖鞋．Miaki 拖鞋．棉拖鞋．DeMi 拖鞋．Sony 拖鞋．look 拖鞋．Shiny 拖鞋．adda 拖鞋．Panda 拖鞋．健走拖鞋．ee9 拖鞋．LV 拖鞋．保暖拖鞋．GP 涼拖鞋．kitty 拖鞋．兒童 室內拖鞋．PONY 拖鞋．洞洞拖鞋．兒童拖鞋．卡通拖鞋．按摩拖鞋．SPORT 拖鞋．運動拖鞋．BURCH 拖鞋
- 【IN HOUSE】Good taste in color-200織紗緹花床組(湖水綠-
- 蔡司 Carl Zeiss T* POL (circular) 偏光鏡 / 55mm.-送專業
- 丹麥Bodum CHAMBORD法式濾壓壺1L(銀色)
- 美國SVAKOM Adonis 安東尼 加熱恆溫螺紋脈沖 G點 按摩棒 櫻
- 【Deluxe】全真皮透氣金屬飾頭小厚底超柔軟娃娃鞋(白)
- 台灣製10尺/10呎(300cm)豪華版裝飾聖誕樹 (+紅金色系配件組
- ELLE HOMME短皮夾幾何菱型白邊點綴元素設計頭層皮、置物名
- AS-尼爾人體工學網布辦公椅-47x60x97cm
- 今生金飾 古典美輪墜 時尚黃金墜飾
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F/VS2 單顆美鑽項鍊
臭到沒朋友！天王星大氣聞起來如同臭雞蛋【北京新浪網】
玩攝影不要哭窮 只要30塊自製ND減光鏡【北京新浪網】
《電腦裝機模擬》首月銷量破10萬 表現超乎預期！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》