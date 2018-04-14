美國防部召開記者會 明確三個打擊目標北京新浪網 (2018-04-14 10:16)
#美英法攻擊敘利亞#[美國防部正召開記者會 明確三個打擊目標]美國防部正在召開記者會，參聯會主席鄧福德宣布第一個打擊目標就是一個科研中心，第二個目標是霍姆斯以西一個化武儲存中心，第三個目標是靠近第二個目標的一個化武儲存和軍事指揮綜合體。（人民日報）
來源：人民日報
關鍵字：
上一則：科普：久坐不僅傷身還傷大腦
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．胸前 背包．LV 背包．the north face 背包．Design 背包．Masaki 背包．Apple 背包．ensoen 背包．Lulu 肩背包．horse 背包．FP 後背包．Sony 後背包．nba 側背包．ONYX 肩背包．Ed Hardy 後背包．15.4 後背包．SK-II 背包．ZARATA 背包．flying 背包．MCM 背包．幼兒 背包．Lee 背包．Dream 背包．戴爾 背包．LOHAS 背包．Samsonite 後背包．benro 背包．vertex 背包．Outdoor 後背包．Gold 斜背包
- 【CLEO】全開式拉鍊/背高74公分/防潑水緹花布/沙發坐靠墊(6
- SKECHERS (男) 健走系列GO Walk 4 - 54155CCOR
- 【ides 愛蒂思】幸運之戀。品牌設計款八心八箭車工鑽石項鍊
- PLAYBOY- N- Natty 系列 2WAY造型肩背包-咖啡色
- 【東方翡翠寶石】葉子/一夜致富/黃虎眼石吊墜掛件/雕工細緻
- 【東方翡翠寶石】葡萄/子孫滿堂/A貨翡翠吊墜玉珮/細糯種黃
- 【KOKKO】經典方扣壓紋羊皮平底鞋(杏膚)
- 【AA】橙花控油平衡潤膚乳霜50ml (Aromatherapy Associates
- AS-漢娜松木書桌-94x64x79cm
- 【西華Silwa】24cm黑曜鑽不沾雙耳湯鍋+耐熱玻璃保鮮盒1900m
日本發現超巨量稀土！別被名字誤導，「稀」土並不稀有【KNOWING新聞】
俄國防部：英偽造敘化武襲擊【北京新浪網】
文在寅：將徹底查明「世越」號沉船事故真相【北京新浪網】
印8歲女童遭殘忍姦殺引公憤 疑穆斯林、印度教衝突相關【Kairos 風向新聞】
專家：美英法聯合對敘動手 化學武器只是藉口【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》