#美英法攻擊敘利亞#[美國防部正召開記者會 明確三個打擊目標]美國防部正在召開記者會，參聯會主席鄧福德宣布第一個打擊目標就是一個科研中心，第二個目標是霍姆斯以西一個化武儲存中心，第三個目標是靠近第二個目標的一個化武儲存和軍事指揮綜合體。（人民日報）

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