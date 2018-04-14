原標題：「互聯網+文化產業+電商」 打造獨具特色的「濰坊禮物」



經濟日報-中國經濟網濰坊4月14日訊（記者邵希煒） 4月13日，文化名市看濰坊——全國網路媒體濰坊行正式啟動，來自全國20多家媒體的記者將在幾天時間里感受濰坊文化，品味濰坊的獨特文化魅力。

當天下午，記者們來到了位於濰坊軟體園的印象商城進行採訪。據經濟日報-中國經濟網記者了解，2015年6月11日，

山東小象信息技術有限公司在濰坊市委宣傳部及主管文化部門的共同推動下以濰坊為起點成立的「中國印象商城」正式上線，並投入運營。2016年12月國有股份退出，正式完成股份制改造。

印象商城 經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

據介紹，「印象商城」是國內較早提出「互聯網+文化產業+電商」融合概念的平台。「印象商城」以濰坊為起點，整合國家級地理標誌產品，國家、省、市級非物質文化遺產，將地方性傳統文化產品與現代藝術片相結合，將傳統文化元素融入現代藝術設計，對傳統文化產品進行研發、衍生、省級、包裝，打造中國地域最具特色的文化產品，並將產品打造成全國範圍內有故事的文化伴手禮。

經濟日報-中國經濟網記者在印象商城看到了包括濰坊風箏、濰坊紅木嵌銀、濰坊年畫、濰坊剪紙等根據國家、省、市級非遺打造的特色文創產品，還看到了濰縣蘿蔔、高密膠河土豆、安丘大姜、輝渠小米等濰坊市擁有的國家級地理標誌產品。

印象商城的負責人告訴經濟日報-中國經濟網記者，目前印象商城銷售100多種產品，其中超五成的價格在300元之內。

「『印象商城』不僅帶動了這些文創產品和濰坊原產地產品的銷量，還極大的擴大了區域化品牌『濰坊禮物』的影響力。」據介紹，下一步，「印象商城」還將大力推動電商扶貧，以國家級地理標誌產品的熱銷，帶動貧困地區早日脫貧。

濰坊禮物之風箏、花毽、紅木馬扎 經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

濰坊禮物之尤克里里，價格在700元至幾千元之間，銷量很好 經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

鄭板橋曾在山東省濰坊市做知縣。此為以鄭板橋為原型，設計的手機殼文創產品。經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

山東省級非物質文化遺產泥塑製作的文創產品 經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝

由國家級地理標誌保護商品昌邑絲綢製作的文創產品經濟日報-中國經濟網記者邵希煒/攝