原標題：特朗普下令轟炸敘利亞！大馬士革傳出爆炸聲！



【環球網快訊 記者 趙衍龍】英國路透社4月14日消息，特朗普決定對敘利亞進行精確打擊。

CNN消息，特朗普剛剛發表電視講話，宣布對敘利亞動武。他說：「我已命令美國武裝力量對與敘利亞獨裁者巴沙爾化武能力有關的目標發動襲擊。」

CNN消息，特朗普剛剛發表電視講話，宣布對敘利亞動武。他說：「我已命令美國武裝力量對與敘利亞獨裁者巴沙爾化武能力有關的目標發動襲擊。」