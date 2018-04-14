敘利亞對美軍空襲發起反擊！已經攔截13枚導彈北京新浪網 (2018-04-14 10:17)
原標題：敘利亞對美軍空襲發起反擊！已經攔截13枚導彈
【環球網經軍事報導】根據美媒的消息，美軍對敘利亞的空襲動用了戰斧式巡航導彈，在遭空襲后，敘防空部隊反擊，已在大馬士革南部地區擊落13枚導彈。
另據半島電視台援引敘利亞國家電視台稱，敘利亞已經對美國、英國、法國的空襲進行了反擊。
英國路透社4月14日消息，特朗普決定對敘利亞進行精確打擊。而敘利亞國家電視台說美英法三國對敘利亞「發動了侵略」。路透社援引目擊者的話稱，剛剛在大馬士革聽到了幾聲爆炸聲，在城市的東側升起了濃煙。多名美國國防部官員證實，美國軍艦和軍機參與了對敘利亞的空襲。
CNN消息，特朗普剛剛發表電視講話，宣布對敘利亞動武。他說：「我已命令美國武裝力量對與敘利亞獨裁者巴沙爾化武能力有關的目標發動襲擊。」
據今日俄羅斯的報導，英國首相特雷莎？梅稱，已經授權英國空軍「協調和有針對性的打擊」，以削弱敘利亞政權的化學武器襲擊能力;法國總統馬克龍回應稱襲擊是針對敘利亞境內「秘密化武工廠」。
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